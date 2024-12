Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Neue Drehleitermaschinisten für die Einheit Alpen

Ende September begann in Alpen ein interner Lehrgang zum Maschinisten für Hubrettungsfahrzeuge. Drehleitern gehören zu den wichtigsten Rettungsgeräten der Feuerwehren. Ihre Bedienung muss im Schlaf und auch unter Stress gelingen.

Die erste Aufgabe der Drehleiter am Einsatzort ist die Menschenrettung. Bei Drehleitern mit Korb können die geretteten Personen darüber sicher nach unten befördert werden. Eine weitere Aufgabe ist der Löschangriff von außen. Dazu kann am Korb ein Wasserwerfer angebracht werden, der über Joysticks gesteuert wird. Zusätzlich befindet sich am Korb ein C-Abgang, über den eine weitere Angriffsleitung in das Gebäude geführt werden kann. Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle sind am Korb LED-Scheinwerfer angebracht. Über eine spezielle Halterung kann auch ein elektrischer Lüfter zur Belüftung verrauchter Brandobjekte angehängt werden.

Der technische Betrieb und die Bedienung einer Drehleiter obliegt den Maschinisten. Zur Erfüllung der vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben ist eine entsprechende Ausbildung erforderlich. Der Lehrgang umfasst mindestens 40 Stunden und gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Während in der theoretischen Ausbildung die Grundlagen des Drehleitereinsatzes behandelt werden, werden im praktischen Teil verschiedenste Übungen durchgeführt und eine Vielzahl an Objekten im Gemeindegebiet angeleitert. Hierbei geht es darum, den bestmöglichen Aufstellplatz für eine Drehleiter zu finden, um im Einsatz einen optimalen Bewegungsradius zu erreichen.

Lehrgangsleiter Meico Rosendahl und Marco Giesen, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Alpen, waren mit den Ergebnissen sichtlich zufrieden. Nach bestandener Prüfung konnten alle sieben Lehrgangsteilnehmer ihre Urkunden am gestrigen Dienstagabend in Empfang nehmen. Wir gratulieren herzlich zum bestandenen Lehrgang!

