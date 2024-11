Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Am Bierberg, Do. 31.10.2024, 12:00 Uhr bis Sa. 09.11.2024, 12:00 Uhr Einbeck(mho) Im genannten Zeitraum wurde ein hochwertiger Gasgrill der Firma Burnhard von der Terrasse eine Hauses an der o.g. Örtlichkeit entwendet. Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück und gelangten so auf die Terrasse des Hauses. Dort wurde der abgestellte Grill entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich ...

