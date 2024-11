POL-NOM: Diebstahl eines Gasgrills

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Delliehausen, An der Schule, (Einfamilienhaus), zwischen Samstag, dem 16.11.2024, 18:10 Uhr und Sonntag, dem 17.11.2024, 04:00 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten, durch Verkleben des Schließzylinders, die Haueingangstür eines 51- jährigen. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

