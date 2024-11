POL-PDMT: Jugendschutz-, Gaststätten- und Spielhallenkontrollen

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Dienstag, den 05.11.2024 kam es um 16:00 Uhr in Ransbach-Baumbach in der Straße, In der Schlaat Einmündung Taunusstrasse, zu einem Verkehrsunfall. Ein Passant nahm diesen Unfall als Zeuge wahr. An der Unfallstelle war dieser nicht mehr zugegen. Die Polizei bittet den Zeugen sich bei der Polizei in Höhr-Grenzhausen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Tel.: ...

