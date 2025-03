Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Anlassmitteilung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Brand in einem Putenstall in Garrel

Heute, gegen 12.20 Uhr, meldeten Passanten einen Brand in einem Putenstall in Garrel, Ortsteil Varrelbusch. In einem von drei Putenställen (ca. 25X 100 Meter) brach ein Feuer aus, dass aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr begrenzt und gelöscht werden konnte. In dem Stall befanden sich 4.500 Puten, von denen der vermutlich aller größte Anteil nicht zu Schaden kam. Ein Veterinär muss noch das weitere Vorgehen bestimmen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Garrel und Cloppenburg mit rund 80 Kräften eingesetzt. Der Brandort wurde mit Drohnen der Feuerwehr überwacht. Die Ermittlungen zur Brandursache werden morgen aufgenommen.

