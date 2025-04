Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Festnahme beim Rollerdiebstahl - Tatverdächtiger in Haft

Oberhausen (ots)

Am Freitagmorgen (11.04) befuhr um 00:23 Uhr eine Streifenwagenbesatzung die Vestische Straße im Rahmen der allgemeinen Streife, als die Beamten in Höhe der Kettelerstraße beobachten konnten, wie eine dunkel gekleidete Person einen Roller aus einem Hinterhof in Richtung Straße schob. Die Beamten konnten hierbei unmittelbar erkennen, dass an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Die Person sollte daher einer Kontrolle unterzogen werden. Womit der 21-jährige Deutsche vermutlich nicht rechnete: Noch beim Aussteigen erkannte einer der Beamten ihn als gesuchte Person wieder - denn gegen den 21-Jährigen bestand ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer einjährigen Freiheitsstrafe. Der Tatverdächtige wurde daher unmittelbar festgenommen. Noch vor Ort stellte sich heraus, dass er wenige Sekunden vor der Polizeikontrolle offenbar den von ihm geschobenen Roller aus dem Hinterhof entwendet hatte.

Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort wurde der 21-Jährige ins Polizeigewahrsam und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Roller wurde vor Ort sichergestellt. In seiner Haft erwartet den einschlägig Polizeibekannten nun ein weiteres Strafverfahren aufgrund des Rollerdiebstahls.

