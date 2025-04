Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahndung der Polizei Oberhausen: Wer (er)kennt die Person auf dem Foto?

Oberhausen (ots)

Ein Geschädigter hatte in Oberhausen sein Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift geparkt. Anschließend ist er mit seinen Einkaufstaschen, in denen sich die Tageseinnahmen seines Geschäftes befanden, zu seiner Wohnung gegangen. Ein ihm unbekannter Tatverdächtiger hat daraufhin nach den Einkaufstaschen gegriffen und stark an diesen gezogen.

Als er die Taschen jedoch nicht losgelassen hatte, hat der Tatverdächtige ein Pfefferspray aus der Jackentasche geholt und ihm damit ins Gesicht gesprüht. Der Geschädigte wehrte sich und der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich fußläufig.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Foto: https://polizei.nrw/fahndung/165298

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

