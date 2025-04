Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Modellboot vermasselt Einbrecher den Geburtstag

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (01.04.) kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Oberhausen-Alstaden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt, indem sie eine Fensterscheibe im Treppenhaus mit einem Stein einwarfen und durch das entstandene Loch in das Haus eindrangen. Aus dem Haus entwendeten sie u.a. eine Geldkassette mit Bargeld, einen schwarzen Mantel, ein Apple iPad, einen E-Book-Reader, sowie ein Modellboot, in dem ein sogenannter AirTag versteckt war.

Die Ermittlungen wurden derweil vom zuständigen Kriminalkommissariat 22 übernommen. Durch die Ortungsfunktion des AirTags konnte der Geschädigte in Zusammenarbeit mit den Ermittlerinnen und Ermittlern sein Modellboot im Bereich der Friedrich-Karl-Straße in der Oberhausener Innenstadt lokalisieren.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt, welcher noch am selben Tag durch das Amtsgericht Oberhausen erlassen wurde. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung trafen die Einsatzkräfte einen 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland an. In der Wohnung konnte das vollständige Diebesgut inklusive des Boots aus dem Einbruch festgestellt und sichergestellt werden.

Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde aufgrund bestehender Fluchtgefahr dem Polizeigewahrsam zugeführt und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, wo er nun seinen 29. Geburtstag verbringen darf. Ob der Mann alleine gehandelt hat und ob er auch für weitere Eigentumsdelikte verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen seitens des Kriminalkommissariats 22 und der Staatsanwaltschaft Duisburg.

