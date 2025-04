Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rennstrecken in Oberhausen?

Oberhausen (ots)

Am Samstag (05.04.), um 20:33 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Oberhausen mit einem Pkw die Weißensteinstraße in Fahrtrichtung Von-Trotha-Straße mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h. Erlaubt sind hier 50 km/h. Das bedeutet für den Fahranfänger ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Da der 18-Jährige sich noch in der Probezeit befindet, wird er nicht um eine Nachschulung, bzw. ein Aufbauseminar herumkommen, inkl. Kosten von ca. 250 bis 500 Euro und einer zweijährigen Verlängerung der Probezeit.

Einen Tag zuvor (04.04.) hatte eine Geschwindigkeitsmessung an der Von-Trotha-Straße um 15:00 Uhr einen Motorradfahrer mit 67 km/h statt der erlaubten 30 km/h erwischt. Auch hier wird es ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot geben.

Die Polizei Oberhausen appelliert an alle Straßenverkehrsteilnehmer, den Fuß vom Gas zu nehmen und kein unnötiges Risiko einzugehen. Fahren Sie umsichtig und rücksichtsvoll! #LEBEN

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell