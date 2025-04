Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbrecher auf frischer Tat überrascht - Können Sie Hinweise geben?

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (05.04.) kam es auf der Mülheimer Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl, bei dem der Täter auf frischer Tat in die Flucht geschlagen wurde. Die Polizei Oberhausen bittet um Hinweise.

Konkret wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass sich der Täter gegen 21:00 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus auf der Mülheimer Straße, gegenüber der Ludwigstraße, verschaffte. Hier drang er dann mittels eines Hebelwerkzeugs in die Wohnung des 39-jährigen Opfers ein, dem der Eindringling im Anschluss prompt gegenüberstand. Der Täter verließ die Wohnung daraufhin und ergriff mit einer weiteren Person in Richtung Mellinghofer Straße die Flucht.

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -18 bis 20 Jahre alt -175 bis 180 cm groß -südländisches Erscheinungsbild -kurze braune Haare -dunkel gekleidet

Die zweite Person war ebenfalls männlich, südländisches Erscheinungsbild und trug einen weißen Pullover.

Haben Sie zur fraglichen Zeit verdächtige Feststellungen in der Tatortnähe treffen können oder können Sie sonstige Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 22 unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell