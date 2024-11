Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz am Bahnhof

Wolkramshausen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich des Bahnhofs von Wolkramshausen. Ersten Ermittlungen nach kam es zu einem Vorfall in einem Nahverkehrszug zwischen Nordhausen und Kassel, an dem mindestens zwei männlichen Personen beteiligt waren. Ein 43-Jähriger verließ anschließend in Wolkramshausen den Zug und hielt sich an der Landstraße 1036 auf. Hier soll der Mann auf die Motorhaube eines Autos gestiegen sein. Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde der Mann mit schweren Gesichtsverletzungen angetroffen. Woher diese stammen wird durch die anstehenden Ermittlungen geklärt werden. Zur Behandlung der Verletzungen wurde der Mann in ein Klinikum gebracht.

Gegenwärtig wird durch die Nordhäuser Polizei geprüft, ob es sich bei dem Handeln des 43-Jährigen, im Bereich des Bahnhofs Wolkramshausen, um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt.

Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0306406

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell