POL-OB: Ladendetektive stellen 29-Jährigen - Verurteilung innerhalb von 24 Stunden

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (03.04.), gegen 18:25 Uhr, erhielten Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Oberhausen den Auftrag zum Westfield Centro zu fahren. In einem Bekleidungsgeschäft war es zuvor zu einem Ladendiebstahl in einem größeren Ausmaß durch mehrere Tatverdächtige gekommen.

Ein 29-jähriger Tatverdächtiger (Staatsangehörigkeit: georgisch) konnte von dort beschäftigten Ladendetektiven verfolgt und auf der Amsterdamer Straße gestoppt werden; ein weiterer Fluchtversuch konnte durch die Mitarbeiter, die parallel die Leitstelle der Polizei Oberhausen informierten, unterbunden werden. Bei dem Beschuldigten konnten zahlreiche Kleidungsstücke mit einem Gesamtwarenwert von über 1.600 Euro sichergestellt werden. Weitere Tatverdächtige, die wahrscheinlich ebenfalls an dem Diebstahl beteiligt gewesen waren, konnten zunächst zu Fuß flüchten und schließlich am Brammenring mit einem Pkw entkommen.

Der Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. Keine 24 Stunden später wurde er im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens am Freitag (04.04.) zu 90 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro durch einen Richter am Amtsgericht Oberhausen verurteilt.

