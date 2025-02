Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht von Ladendieben endet in Hausfassade

Erfurt/Sömmerda (ots)

Die Flucht von zwei Ladendieben endete am Dienstagabend in der Hausfassade eines Supermarktes in Sömmerda. Die beiden 31 und 38 Jahre alten Männer hatten zuvor in einem Erfurter Baumarkt mehrere Werkzeugkoffer und Kupferkabel gestohlen. Beim Verlassen des Geschäfts lösten sie den Alarm aus und flüchteten in einem Auto. Gegen 23:30 Uhr gerieten sie in Haßleben in eine Polizeikontrolle. Anstatt jedoch anzuhalten, fuhren sie jedoch mit hoher Geschwindigkeit davon. In Sömmerda endete die Flucht abrupt in der Hausfassade eines Supermarkts, als der 31-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beide Männer versuchten noch fußläufig zu fliehen, wurden jedoch durch die verfolgenden Polizisten gefasst. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Sein 38-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell