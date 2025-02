LPI-EF: Auto bei laufenden Motor gestohlen

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende erbeutete in Erfurt ein Einbrecher mehrere tausend Euro. In der Krämpfervorstadt war der Unbekannte in die Büroräume einer Baufirma eingebrochen. In einer Schublade fand er eine Bankkarte. Anschließend hob er mit dieser an einem Geldautomaten Bargeld von insgesamt 10.000 Euro ab bevor er flüchtete. Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruch und informierten die Polizei. Die Beamten ermitteln nun u. a. wegen des besonders ...

