POL-OG: Rastatt - Schmierereien

Rastatt (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen mehrere Stellen in Rastatt mit politischen Parolen beschmiert. Die gegen Israel gerichteten und sich auf den jüngsten Konflikt im Nahen Osten beziehenden Schmierereien wurden am Mittwochabend, 7.5.2025, an einer Fassade der Reithallte, am Donnerstagmorgen, 8.5.2025, an einer Fassade des Residenzschlosses und am heutigen Mittwochmittag an einem Gebäude nahe eines Friedhofs in der Gerwigstraße festgestellt. Einzelne Gräber des Friedhofs wurden darüber hinaus mit Nazisymbolen besprüht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer 07222 761-0 Zeugenhinweise entgegen.

