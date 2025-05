Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fußgänger leicht verletzt

Kehl (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Alfa Romeo. Gegen 16:15 Uhr soll der Fußgänger, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Straße überquert haben. Hierbei wurde dieser von einer vorbeifahrenden 22-jährigen Alfa Romeo-Fahrerin erfasst und leicht verletzt. Der leicht verletzte Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

/am

