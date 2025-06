POL-RTK: Mit Leitplanke kollidiert

Bad Schwalbach (ots) - 1. Diebe am Werk, Niedernhausen-Oberjosbach, Jahnstraße, 04.06.2025, 15:00 Uhr bis 05.06.2025, 07:15 Uhr (mv)Von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter einen PKW in Niedernhausen-Oberjosbach ins Auge gefasst. Zwischen 15:00 Uhr und 07:15 Uhr gelangten die Diebe auf unbekannte Art und Weise in den Innenraum des in der Jahnstraße geparkten blauen BMW. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug und konnten mit Beute unerkannt vom Tatort ...

mehr