POL-RTK: Junge gestürzt +++ Fassade von Polizeigebäude besprüht +++ Lärmschutzwand beschmiert +++ Zusammenstoß im Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Junge gestürzt,

Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, Dienstag, 10.06.2025, 12:45 Uhr

(ro)Am Dienstagmittag ist ein Junge in Bleidenstadt gestürzt, nachdem ihn eine unbekannte Frau angerempelt hatte. Der Junge befand sich auf dem Heimweg von der Schule, als er gegen 12.45 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße von einer Fremden an der Schulter angerempelt worden sei. Der Junge stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Frau habe sich wortlos entfernt. Sie wird als etwa 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren und einem faltigen Gesicht beschrieben. Sie war mit einem braunen Mantel oder einer braunen Jacke, einem braunen Kopftuch und einer vermutlich grauen Hose bekleidet. Die Polizei in Taunusstein hat die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer (06128) 92021-0 entgegen.

2. Fassade von Polizeigebäude besprüht,

Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Freitag, 06.06.2025, 16:00 Uhr bis Sonntag, 08.06.2025, 14:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag die Fassade eines Polizeigebäudes in der Taunussteiner Aarstraße verunstaltet. Die Täter sprühten im genannten Zeitraum mit grüner Farbe einen beleidigenden Schriftzug auf die Fassade. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Verbindung zu setzen.

3. Lärmschutzwand beschmiert,

Eltville, Wallufer Straße,

Freitag, 06.06.205, 17:00 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 07:00 Uhr

(ro)Am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass in Eltville eine Lärmschutzwand im Bereich der Bahngleise mit Graffiti besprüht worden war. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand in der Wallufer Straße. Zu den Tätern liegen keine Hinweise vor. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06123) 9090-0 entgegen.

4. Zusammenstoß im Gegenverkehr,

Taunusstein, Wehen, Bundesstraße 275, Dienstag, 10.06.2025, 16:35 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 275 im Bereich Taunusstein-Wehen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 70-jährige Fahrerin eines VW T-Cross befuhr gegen 16:35 Uhr die Aarstraße aus Neuhof kommend in Richtung Hahn. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kia ProCeed. Die VW-Fahrerin sowie der 47-jährige Kia-Fahrer wurden hierbei verletzt und vom Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 16.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße 275 war einseitig in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Neuhof gesperrt.

