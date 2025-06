PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrradfahrer tödlich verunfallt +++ Schmuck aus Auto gestohlen +++ Einbruchsversuch in Gewerbeobjekt

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrradfahrer tödlich verunfallt,

Bundesstraße 42 bei Oestrich-Winkel, Mittwoch, 11.06.2025, 15 Uhr bis 16.10 Uhr

(da)Am Mittwoch ist ein Fahrradfahrer bei Oestrich-Winkel tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 64-Jährige gegen 15 Uhr auf dem Radweg entlang des Rheins an der Bundesstraße 42 von Wiesbaden kommend in Richtung Geisenheim. In Höhe des Nikolauspfads kam er aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg ab und stürzte in den Rhein. Die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten den Mann zunächst in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später jedoch verstarb. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

2. Schmuck aus Auto gestohlen,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rheingaustraße, Montag, 09.06.2025 bis Mittwoch, 11.06.2025

(da)In den vergangenen Tagen erbeuteten Diebe in Oestrich-Winkel (Mittelheim) Schmuck und Münzen aus einem Auto. Der betroffene Porsche 911 stand von Montag bis Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz in der Rheingaustraße. In dieser Zeit öffneten Unbekannte den Kofferraum des Fahrzeugs und entwendeten Schmuck und Münzen. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Einbruchsversuch in Gewerbeobjekt,

Idstein, Black-und-Deckerstraße, Mittwoch, 11.06.2025, 22.50 Uhr

(da)Am Mittwoch wollten Unbekannte in ein Gewerbeobjekt in Idstein einbrechen. Um 22:50 Uhr betraten die Täter das Gelände in der Black-und-Decker-Straße und verschafften sich Zugang zum Dach der dortigen Lagerhalle. Bevor sie jedoch in die Räumlichkeiten eindringen konnten, wurden sie von heraneilenden Polizeistreifen verschreckt und die Flucht geschlagen. Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei Männer, die ihre Gesichter mit Sturmhauben verdeckten. Einer von ihnen trug ein helles Oberteil und Handschuhe, sein Komplize ein dunkles Oberteil und eine Umhängetasche. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06126) 9394-0 Hinweise entgegen.

