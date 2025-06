POL-RTK: +++Diebstahl von KFZ und Geldbörse+++Mehrere Verkehrsunfälle im Kreis - Zeugenaufruf+++Unfallflucht unter Alkoholeinfluss+++Rettungshubschraubereinsatz

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. KFZ-Diebstahl

65375 Oestrich-Winkel, Greiffenclausstraße, 14.06.2025, 01:00 Uhr - 08:15 Uhr

(cg) Im genannten Tatzeitraum wurde ein PKW Skoda Enyaq in der Farbe grau mit den amtlichen Kennzeichen OF-MS 690E aus der Hofeinfahrt der Geschädigten entwendet. Der oder die unbekannten Täter nutzten den Schutz der Dunkelheit und entwendeten zuvor den Originalschlüssel des Fahrzeuges, um im Anschluss unerkannt mit dem PKW zu flüchten. Die eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolglos. Der entstandene Schaden wird mit 45.000 Euro beziffert. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib des PKW nimmt die Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722-911 20 entgegen oder über den Notruf der Polizei unter der 110.

2. Diebstahl von Geldbörse

65343 Eltville, Festgelände Erdbeerfest, Freitag, 13.06.2025, ca. 23:00 Uhr

Nach dem Besuch des diesjährigen Erdbeerfestes in Eltville, musste eine 46 - Jährige aus Bad Schwalbach den Diebstahl ihrer Geldbörse feststellen. Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht wurde der Dame durch noch unbekannte Täter die Geldbörse aus ihrer Handtasche auf unbekannte Art und Weise entwendet. In dem Portemonnaie befanden sich neben diversen persönlichen Dokumenten auch Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Eltville unter der Rufnummer 06123 - 90900 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht

65385 Rüdesheim, Geisenheimer Str. 70, 14.06.2025, 13:50 Uhr - 14:15 Uhr

(cg) Während des genannten Zeitraums wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Rüdesheim ein ordnungsgemäß geparkter Hyundai i 30 von einem vorbeifahrenden oder ausparkenden Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeistation Eltville am Rhein unter 06123 - 90900 zu melden.

4. Illegales Kfz-Rennen sowie Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Bundesstraße 417, zwischen Wiesbaden und Taunusstein Freitag, 13.06.2025, ca. 20:05 Uhr

(ck)Ein dunkler BMW und ein dunkler Audi befuhren die B 417 von Wiesbaden kommend und lieferten sich im Bereich "Platte" gegenseitige Überholmanöver mit überhöhter Geschwindigkeit. Offenbar kam es durch rücksichtsloses Fahrverhalten zu gefährlichen Situationen zum Nachteil anderer Verkehrsteilnehmer. Kurz nach der Abzweigung nach Wehen überholte der BMW ein vorausfahrendes Fahrzeug. Aufgrund von entgegenkommenden Fahrzeugen touchierte er den zu Überholenden seitlich und geriet nun erst recht in den Gegenverkehr. Hierbei streifte der BMW einen entgegenkommenden Pkw und beschädigte sich einen seiner Reifen, so dass sich das Gummi nach und nach von der Felge löste. Nachfahrende Zeugen konnten der Polizei schließlich mitteilen, dass der BMW auf einem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz abgestellt wurde. Als sich der Fahrer zu Fuß entfernen wollte, forderte ein Zeuge den Mann zum Bleiben auf. Daraufhin griff der Fahrer den Zeugen tätlich an und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallfahrer nicht mehr angetroffen werden. Der beschädigte BMW wurde von der Polizei abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer sowie zum eingangs genannten dunklen Pkw Audi dauern an. Mögliche Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter 06124 - 70780 in Verbindung zu setzen.

5. Motorradfahrer schwer verletzt aufgefunden

Bundesstraße 54, zwischen der Sandersmühle und der Abfahrt Reckenroth, Samstag, 14.06.2025, 15:58 Uhr

(mb)Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach hat am Samstagnachmittag auf dem Weg zu einem anderen Einsatz auf der B54 einen schwerverletzten Motoradfahrer entdeckt. Der 38-jährige Fahrer einer BMW war ersten Ermittlungen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Aarbergen-Michelbach unterwegs. In einer Linkskurve kam dieser dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Auf Grund der Länge der vor Ort vorgefundenen Reifenspuren wird bezüglich eines illegalen Kraftfahrzeugrennen polizeilich ermittelt. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 -70780 entgegen.

6. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

65346 Eltville-Erbach, Eltviller Landstraße, Samstag, 14.06.2025, 21:15 Uhr

(jv) Am Samstagabend stieß ein 35-jähriger Mainzer mit seinem weißen BMW zunächst bei einem Ausparkmanöver gegen einen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzuegführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit weiter in Fahrtrichtung Eltville. Auf Höhe der Eltviller Landstraße / Ecke Kirchstraße fiel einer Streifenwagenbesatzung, welche im Rahmen des Erdbeerfestes eingesetzt war, der besagte BMW auf, da dieser extrem langsam auf die Kollegen zufuhr. Der BMW fuhr sodann beim Vorbeifahren mit seiner Front gegen den geparkten Streifenwagen und setzte seine Fahrt anschließend weiter und unbeirrt in Fahrtrichtung Eltville fort. Auf der Erbacher Straße / Ecke Im Kappelhof konnte der BMW zum Anhalten bewegt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Kollegen feststellen, dass der Fahrer und auch der Beifahrer erheblich alkoholisiert waren. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht, wo die Blutentnahme erfolgte und der Führerschein sichergestellt wurde. Im Anschluss wurde der Mann wieder entlassen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

7. Rettungshubschraubereinsatz nach E-Scooter Sturz

65307 Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Freitag, 13.06.2025, 20:45 Uhr

(ck)Ein 35-jähriger Mann aus Bad Schwalbach befuhr am Freitagabend nach ersten Erkenntnissen mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße. Wie mehrere Zeugen angaben, streifte der Fahrer beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug aufgrund zu geringen Abstandes den Pkw und kam infolge dessen zu Fall. Hierbei zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu, so dass ein Rettungshubschrauber zur zügigeren Verbringung des Verletzten in eine Klinik zum Einsatz kam. Am geparkten PKW, sowie am E-Scooter entstanden keine nennenswerten Beschädigungen.

