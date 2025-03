Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dieb in Haus entdeckt

Einen Fremden hat eine Bewohnerin am Montag kurz vor 15 Uhr im ersten Obergeschoss ihres Hauses in der Dornierstraße überrascht. Der Unbekannte gab an, eine Toilette gesucht zu haben und flüchtete umgehend zu Fuß. In der Folge stellte sich heraus, dass der Täter Bargeld aus dem Haus entwendet hat. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann, der zwischen 50 und 60 Jahre alt, 185 cm groß, ausgemergelt und dunkelblau gekleidet gewesen sein soll, verlief ohne Ergebnis. Personen, die Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Unfall zu Fuß

Straf- und möglicherweise führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 39-Jährige zu, die am Montag gegen 14 Uhr auf dem Radweg in der Ailinger Straße aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihrem E-Scooter alleinbeteiligt gestürzt ist. Passanten kümmerten sich um die Gestürzte, die eine Kopfplatzwunde erlitt. Noch bevor der Rettungsdienst und die Polizei eintrafen, nahm die 39-Jährige die Beine in die Hand und flüchtete. Ihren E-Scooter ließ sie dabei an der Unfallstelle zurück. Polizeibeamte konnten die Frau erst einige Zeit später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Die 39-Jährige, bei der ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Friedrichshafen

Unbekannter reißt Pakete auf - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen Diebstahls hat der Polizeiposten Altstadt gegen einen noch unbekannten Mann eingeleitet, der am Montag gegen 12.30 Uhr am Hintereingang eines Geschäfts in der Friedrichstraße drei Pakete entwendet haben soll. In der Folge soll er diese aufgerissen und den Inhalt entwendet haben. Zeugen beobachteten den Dieb, verfolgten ihn und verloren ihn schließlich aus den Augen. Ob der Unbekannte für das Diebesgut Verwendung findet, ist jedoch fraglich: in den Paketen befanden sich teils defekte Elektronikteile für Waschmaschinen. Die Polizei bittet unter Tel. 07541/36142-0 um Hinweise zu dem Dieb, der ca. 50 Jahre alt, 165 cm groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild mit dunklem Teint sein soll. Er hatte zur Tatzeit dunkle, ungepflegt wirkende Kleidung an, einen Dreitagbart und trug einen grauen Rucksack.

Eriskirch

Knapp überholt - Polizei sucht Zeugen

Eilig hatte es ein 32-jähriger Autofahrer eigenen Angaben zufolge am Montag kurz nach 16 Uhr, als er auf der Kreisstraße zwischen Bürgermoos und Braitenrain drei Fahrzeuge überholte und dabei den Pkw eines 64-Jährigen beim Wiedereinscheren geschnitten haben soll. Dieser musste infolge des Überholmanövers abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll der 32-Jährige an der Einmündung zur K 7780 verbotenerweise parallel zu dem 64-Jährigen links in Richtung Mariabrunn abgebogen sein, wobei möglicherweise andere Fahrzeuglenker ebenfalls zum Abbremsen gezwungen wurden. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Friedrichshafen etwaige Zeugen der auffälligen Fahrweise des 32-Jährigen, der mit weißen Mercedes Vito mit roten Überführungskennzeichen unterwegs war, oder Geschädigte, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am vergangenen Wochenende in der Kaltenberger Straße einen dort abgestellten Seat Alhambra gestreift. Ohne sich um den Sachschaden am vorderen linken Fahrzeugeck in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - Unfallverursacher unter Medikamenteneinfluss

Deutlich unter dem Einfluss von Medikamenten ist ein 61-Jähriger gestanden, der am Montag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung der Schillerstraße mit der St.-Johann-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 61-jährige Ford Fiesta-Fahrer missachtete an der abknickenden Vorfahrtsstraße die Vorfahrt einer 78-jährigen Ford Fusion-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte eine alarmierte Polizeistreife bei dem 61-Jährigen erheblich verlangsamte Reaktionen fest, die auf eine Medikamenteneinnahme zurückzuführen sein dürften. Der Unfallverursacher musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, wobei er während der polizeilichen Maßnahmen immer wieder einnickte. Der 61-Jährige musste aufgrund seines Gesundheitszustands vorsorglich in der Klinik bleiben, die 78-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Der Mann muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Auto auf Parkplatz angefahren und abgehauen

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem am Montag auf einem Parkplatz im Strandweg ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW Passat gestoßen ist. Dabei wurde der Passat hinten links beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfall, der sich zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr ereignet haben dürfte, nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Polizei bittet um Hinweise zu Fahrraddieb

Das Polizeirevier Überlingen bittet nach dem Diebstahl eines Pedelec am Marienbrunnen in der Gradebergstraße im Zeitraum zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter. Die Besitzerin hatte das Fahrrad mit Anhänger mittels eines Schlosses gesichert abgestellt. Bei ihrer Rückkehr fehlte das Gespann. Durch Zufall meldete ein Zeuge, der über die Geschädigte von dem Diebstahl erfahren hatte, am nächsten Tag bei der Polizei, dass er am Sonntagmorgen kurz nach 10 Uhr einen unbekannten Mann mit dem Gespann am ZOB beobachtet habe. Bei den weiteren Ermittlungen konnten die Beamten den beschädigten Anhänger am Busbahnhof sicherstellen, vom schwarzen Pedelec des Herstellers Temptation fehlte jedoch jede Spur. Der mutmaßliche Dieb, der noch immer im Besitz des Mountainbikes sein dürfte, wird als etwa 50 Jahre alt, von kräftiger Statur, etwa 185 cm groß und mit auffällig heller Haut beschrieben. Er hat eine Glatze und trug zur Tatzeit eine runde schwarze Brille und ein graues T-Shirt. Hinweise zu dem Unbekannten sowie zum Verbleib des Pedelecs nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Hagnau

Arbeitsunfall

Mittelschwer verletzt worden ist ein 62-Jähriger am Montag gegen 7.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall im Breiteweg. Beim Abladen von Baumaterial anlässlich des Umbaus des Hafens wollte der 62-jährige Lkw-Fahrer mit einem 34-jährigen Baggerfahrer sprechen und ging daher zu Fuß auf den Bagger zu. Dabei geriet er mit einem Bein unter ein Vorderrad des Baggers. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur Behandlung seiner mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

