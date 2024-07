Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Vettelschoß OT Willscheid (ots)

Am späten Mittwochabend ereignete sich in Vettelschoß ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung Kaufstraße/Hauptstraße. Als eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die bevorrechtigte Hauptstraße aus Elsaff kommend in Richtung Kalenborn befuhr, wurde ihr durch einen aus der Kaufstraße kommenden PKW die Vorfahrt genommen. Die beiden PKW kollidierten in Höhe der Einmündung, sodass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Die 19-jährige Fahrzeugführerin aus Peterslahr wurde bei dem Zusammenprall verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

