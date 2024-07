Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Trickdiebstahl

Unkel (ots)

Am 17.07.24 gegen 14 Uhr kam es zu einem versuchten Trickdiebstahl im Bereich der Waschstraße des Vorteils-Centers. Zwei bislang unbekannte Täter öffneten die Fahrzeugtüren von zwei Fahrzeugführerinnen und gaben sich als taubstumm aus. Sie hielten ein Brett mit Informationen und einem Spendenaufruf in die PKW hinein und versuchten so die Fahrzeugführerinnen abzulenken. Dabei griff einer der Täter nach einer Geldbörse auf dem Beifahrersitz. Die Geschädigte bemerkte dies rechtzeitig und konnte so einen Diebstahl verhindern. Im anderen Fall kam es ebenfalls nicht zu einem Schadenseintritt. Die Täter fuhren mit einem weißen Kleinwagen und französischem Kennzeichen davon. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

