Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bikes aus Garage entwendet

Berg(Pfalz) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Garage in Berg eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelangte durch ein Fenster in die Garage und entwendete zwei E-Bikes im Wert von insgesamt 9600 Euro. Am Fenster entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Haben Sie in dieser Zeit verdächtige Personen in Berg beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell