Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Betrunken mit Hauswand kollidiert

Mit etwa 3 Promille intus ist ein Mann am Sonntagabend in der Herrenstraße gegen eine Hauswand gefahren. Der 50-Jährige touchierte laut mehreren Zeugen mit seinem Skoda die Mauer so, sodass an dem Pkw ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Die Hauswand blieb augenscheinlich unbeschädigt. Eine alarmierte Polizeistreife führte bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholtest durch. Dessen Ergebnis hatte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus sowie die Einbehaltung von Fahrzeugschlüssel und Führerschein des Mannes zur Folge. Außerdem kommt auf den 50-Jährigen, vorbehaltlich des Ergebnisses der Blutuntersuchung, eine Strafanzeige zu.

Wangen

Fahrrad demoliert

Ein Unbekannter hat im Laufe des Sonntags ein vor einem Lebensmittelmarkt in der Spinnereistraße abgestelltes Fahrrad beschädigt. Zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr riss der Vandale sämtliche Lichteinrichtungen vom Rad und montierte den Sattel ab. Während er die zerstörten Lichter zurückließ, nahm er den Radsattel mit. Der angerichtete Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Pkw landet im Bach

Von der Kreisstraße zwischen Herfatz und Karsee abgekommen ist ein VW-Fahrer am Samstag. Gegen 11.30 Uhr war der 18 Jahre alte Autofahrer von Ruzenweiler nach Missen unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver geriet der VW des Fahranfängers von der Straße und landete in einem Bachlauf auf dem Dach. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der entgegenkommende Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt hingegen ungehindert fort. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Wangen, das wegen des Unfalls Ermittlungen eingeleitet hat. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Isny

Angriff in Gaststätte

Wegen der Benutzung eines Spielautomaten ist ein 26 Jahre alter Mann am Sonntag in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße auf einen weiteren Gast losgegangen. Der 26-Jährige, der eigentlich bereits Hausverbot für das Lokal gehabt haben soll, geriet in Rage, nachdem der Spielautomat, den er benutzen wollte, belegt war. Er geriet mit dem gleichaltrigen Nutzer in Streit, der damit endete, dass der Angreifer dem Spieler mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Im Anschluss flüchtete er, wurde aber nach kurzer Fahndung aufgegriffen. Er hat nun mit Strafanzeigen zu rechnen. Der Angegriffene wurde noch am Tatort medizinisch versorgt.

Bodnegg

Auto prallt gegen Baum

Gegen einen Baum geprallt ist eine Autofahrerin am Sonntagmorgen im Bereich Sigmarshofen. Kurz vor 9 Uhr kam die 18-Jährige in einer Kurve aufgrund noch unbekannter Ursache von der L 333 ab und fuhr in der Folge gegen einen Baum. Die Fahranfängerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An ihrem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst beseitigte den Unfallwagen.

Weingarten

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Einen anderen Pkw touchiert hat ein alkoholisierter Autofahrer am frühen Sonntag in der Junkerstraße. Der 43 Jahre alte Lenker stieß kurz vor 1 Uhr beim Rückwärtsfahren leicht gegen das geparkte Auto, der entstandene Sachschaden beläuft sich an beiden Pkw auf einige hundert Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei, die bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von rund 2 Promille feststellte. Der 43-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm von der Polizei untersagt. Der Fahrer hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Notöffnung nach häuslichem Sturz

Aus einer Notlage gerettet worden ist eine 98 Jahre alte Frau aus dem Stadtgebiet am Samstagmittag. Die Frau war in ihrer Wohnung gestürzt und hatte sich dabei so verletzt, dass sie selbst nicht mehr aufstehen konnte. Die Betreuerin der Seniorin erlangte Kenntnis von der Notlage und verständigte den Notruf. Polizei und Rettungskräfte öffneten die Türen der Wohnung und brachten die 98-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sie wurde nach aktueller Kenntnis lediglich leicht verletzt.

Berg

Leergut entwendet

Ein Dieb hat in der Nacht zum Samstag drei Paletten voll Leergutkisten aus einem Hofraum in der Straße "Ziegelwiese" im Ortsteil Kasernen entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich vermutlich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell