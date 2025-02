Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Minderjährige versuchten sich auf gestohlenen Rollern einer Polizeikontrolle zu entziehen

Mannheim (ots)

Am Sonntagfrüh, gegen 06 Uhr fielen einer Polizeistreife zwei Rollerfahrer in der Hochuferstraße auf. An beiden Fahrzeugen fehlte das Kennzeichen. Außerdem trug einer von ihnen während der Fahrt keinen Helm.

Beim Erblicken des Polizeifahrzeugs beschleunigten die Beiden ihre Roller und versuchten, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Fahrer reagierten zunächst auf keine Anhaltesignale der Polizei. Kurze Zeit später konnten die Beamten die Rollerfahrer stellen. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Roller zuvor entwendet worden waren und die Minderjährigen mit den Fahrzeugen fuhren, ohne einen Führerschein zu haben.

Die Roller wurden zunächst sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde einer der Jungen in die Obhut des Erziehungsberechtigten gegeben. Auch der Jugendliche wurde anschließend entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten aufgenommen. Außerdem muss sich der 15-Jährige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell