POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 08:20 Uhr, und Samstag, 00:30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Hölderlinstraße ein und entwendeten hieraus zwei Armbanduhren. Vermutlich über den frei zugänglichen Vorgarten gelangten die Unbekannten zur Terrassentür des Wohnanwesens. Auf unbekannte Weise öffneten die Täter die ...

mehr