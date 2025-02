Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau entwendet Verkehrsschild und lässt es in Straßenbahn liegen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagvormittag entdeckte ein Straßenbahnfahrer ein Verkehrsschild in der Straßenbahnlinie 4 und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete eine bislang unbekannte Frau von einer nicht näher bekannten Örtlichkeit ein Fußgänger Gehwegschild und transportierte dieses mit sich, als sie kurz vor 07 Uhr die Bahn an der Haltestelle Abendakademie in Fahrtrichtung Käfertaler Wald betrat.

Beim Verlassen der Bahn ließ sie das Schild in der Bahn zurück. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich

- Circa 165 cm groß

- Blonde, schulterlange Haare

Sie soll beim Betreten der Straßenbahn einen Trenchcoat getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zur bislang unbekannten Täterin mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell