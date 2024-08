Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt/L230 - Fahrer eines vierrädrigen Kraftfahrzeuges verunglückt tödlich

Am Mittwoch stieß ein Auto mit einem Quad bei Heroldstatt zusammen.

Der 53-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Gegen 7.10 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem Quad auf der Landstraße 230 von Heroldstatt in Richtung Laichingen. Auf Höhe der Einmündung zur L 232 / Abzweigung Ingstetten kam ihm ein VW Touran entgegen. Der 47-jährige Fahrer wollte nach links in Richtung Ingstetten abbiegen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer den entgegenkommenden und bevorrechtigten Quadfahrer wohl übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem heftigen Aufprall wurde der 53-Jährige von seiner vierrädrigen Yamaha geschleudert und kam auf einem geteerten Feldweg neben der L 232 zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe und Reanimationsmaßnahmen verstarb der 53-Jährige an der Unfallstelle. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Er kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der VW kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. In dem Fahrzeug hatten sämtliche Airbags ausgelöst, der rechte Fahrzeugbereich war stark deformiert. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Den Schaden an dem total beschädigten Quad schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten VW auf ca. 20.000 Euro. Die Landesstraße 230 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zunächst voll gesperrt werden. Ab 8.25 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Kurz nach 11 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigegeben.

