Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Geschwindigkeitskontrollen

Mit 123 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagvormittag einen 54-jährigen Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen bei Geschwindigkeitskontrollen gemessen. Sieben weitere Autofahrer, die auf dem Streckenabschnitt ebenfalls zu schnell unterwegs gewesen sind, müssen ebenso mit einem Bußgeld rechnen wie der 54-Jährige. Mit seinen 23 km/h zu viel war er an diesem Tag unrühmlicher Spitzenreiter.

Neufra

In Gegenverkehr geraten - Pkw Totalschaden

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Montagmittag eine 38-Jährige mit ihrem Chevrolet auf der B 32 zwischen Neufra und Gammertingen am Ende einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzugs kollidiert. Während am Auflieger der Stoßfänger komplett abgerissen wurde, geriet der Pkw auf das Bankett und prallte anschließend in eine Leitplanke. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer wurden nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht verletzt, am Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3.000 Euro. Der Sachschaden am Auflieger wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund einer leichten Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Pkw wurde auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle gerufen.

Bad Saulgau

Unfallflucht wird Unbeteiligtem zum Verhängnis

Eine Unfallflucht in der Moosheimer Straße wurde am Montagabend einem am Unfall unbeteiligten 33-Jährigen zum Verhängnis. Kurz vor 22 Uhr war ein bislang Unbekannter mit seinem hellen Kleinwagen beim Abbiegen mit dem Mitsubishi einer 63-Jährigen kollidiert und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall richtete der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Als eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau nach der Unfallmeldung nach dem Flüchtigen fahndete, geriet ein 33-Jähriger in die Polizeikontrolle. Eine Beteiligung am Unfall konnte schnell ausgeschlossen werden, mit Anzeigen muss der 33-Jährige nun trotzdem rechnen. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, zudem hatte er an seinem eigentlich abgemeldeten Wagen ein anderes Kennzeichen angebracht. Nach einem Drogenvortest, der positiv auf Cannabis verlief und einem Alkoholvortest, der über 1,1 Promille ergab, musste der 33-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrzeugschlüssel wurden von den Beamten sichergestellt. Nach dem Unfallverursacher sucht das Polizeirevier Bad Saulgau weiterhin. Hinweise auf den hellen Kleinwagen mit Sigmaringer Teilkennzeichen, der ebenfalls deutliche Beschädigungen aufweisen müsste, nehmen die Ermittler unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell