POL-HSK: Einbruch in Metzgerei - Täter durch Alarmanlage gestört

Sundern (ots)

Am Sonntag um 01.51 Uhr kam es in Sundern zu einem Einbruch in eine Metzgerei in der Hauptstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstür des Geschäfts. Dadurch lösten sie die Alarmanlage der Metzgerei aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

