POL-HSK: E-Bike Fahrer bei Verkehrsunfall in Meschede schwer verletzt

Arnsberg (ots) - Am 21.05.2025 gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Schlachthofweg gegenüber der Tankstelle Werler Straße. Der Unfallverursacher meldete sich später bei der Polizei in Arnsberg, weil er einen Schaden an seinem Auto festgestellt hatte. Den Schaden führte er auf ein Ausparkmanöver auf dem genannten Parkplatz zurück. ...

mehr