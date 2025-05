Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in der Werler Straße - Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Am 21.05.2025 gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Schlachthofweg gegenüber der Tankstelle Werler Straße. Der Unfallverursacher meldete sich später bei der Polizei in Arnsberg, weil er einen Schaden an seinem Auto festgestellt hatte. Den Schaden führte er auf ein Ausparkmanöver auf dem genannten Parkplatz zurück. Vermutlich hat der Verursacher einen weißen Kleinwagen beschädigt, der kurze Zeit später nicht mehr vor Ort war. Als mögliche Schadensstelle wurde die hintere linke Seite des weißen Kleinwagens angegeben.

Die Halterin bzw. der Halter des Kleinwagens sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell