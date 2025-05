POL-HSK: Jugendlicher verunfallt mit Mofa und versucht vor der Polizei wegzulaufen

Arnsberg (ots) - Vier Legehennen wurden aus einem Hühnerstall gestohlen. Am Nachmittag des 21.05.2025 wurden die Hühner zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr aus der Straße "Filscheid" in Oeventrop entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr