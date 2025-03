Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei warnt vor vermeintlichen Wasserwerkern

Meerbusch (ots)

Am Samstag (29.03.) klingelte es gegen 13:10 Uhr bei einer 88-jährigen Meerbuscherin an der Haustür. Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger gab an, die Wasserzähler auslesen zu müssen. Im Haus forderte der Unbekannte die Seniorin auf, ihn in den Keller zu begleiten. Als die Dame dies verneinte, begab er sich selbstständig in den Keller und verließ diesen nach einiger Zeit wieder. Die Dame bemerkte einen weiteren Mann vor der Haustür. Die beiden Tatverdächtigen stiegen in einen dunklen Pkw und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt, jedoch nichts entwendet.

Der vermeintliche Wasserwerker sei circa 200 Zentimeter groß, habe längeres helles Haar und ein südländisches Erscheinungsbild. Er soll einen Blaumann getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/.

Tipps der Polizei: - Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür! - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach! - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin! - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell