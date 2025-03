Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecherinnen überraschen Hausbewohner

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen waren im Rhein-Kreis Neuss wieder Einbrecher unterwegs. Die Polizei ermittelt nach den Tatverdächtigen und bittet deswegen auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

So wird etwa nach einen oder mehreren unbekannten Personen gesucht, die am Freitag (28.3.) zwischen 18.50 Uhr und 22.55 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Wingenderstraße in Neuss-Furth eingebrochen sind. Offenbar über eine Terrassentür gelangten die Tatverdächtigen in die Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Über die Schadenshöhe und eventuelle Beute können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am Freitag in der Zeit von 16 Uhr bis 22 Uhr ereignete sich ein Einbruch an der Karl-Arnold-Straße im Meerbuscher Stadtteil Büderich. Hier lehnten die mutmaßlichen Einbrecher offenbar eine Leiter an die Häuserfront und erreichten so ein Fenster im Obergeschoss. Es wurde nach aktuellen Erkenntnissen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände erbeutet.

In Meerbusch-Strümp drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (27.3.), 10 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Gustav-van-Beek-Allee ein. Hier stiegen die Tatverdächtigen mutmaßlich über ein Fenster ins Objekt ein. Gestohlen wurden offenbar Wertgegenstände.

An der Buchenstraße in Dormagen-Horrem überraschten mutmaßliche Einbrecher am Samstag (29.3.) gegen 16.20 Uhr einen Hausbewohner. Wie genau sie ins Gebäude gelangt waren, ist noch unklar. Als sie entdeckt wurden, flüchteten die beiden weiblichen Tatverdächtigen offenbar in Richtung Dormagen-Mitte. Eine der Verdächtigen wird als etwa 30 Jahre alt, von dicklicher Statur und arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie soll schwarze Kleidung getragen haben. Gestohlen wurde nichts.

Am Samstag zwischen 16 Uhr und 16.50 Uhr kam es zu einem Einbruch an der Straße Haus Glehn in Korschenbroich. Hier wurde Bargeld erbeutet. In Grevenbroich schlugen Unbekannte am Sonntag (31.3.) um kurz nach 19 Uhr zu. An der Gustav-Stresemann-Straße in der Südstadt wurde eine Wohnungstür aufgehebelt, die Täter waren im Vorfeld möglicherweise durch Klingeln in das Mehrfamilienhaus gelangt. Es wurde Schmuck erbeutet. An der Kolpingstraße, ebenfalls in Grevenbroich, wurde in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 19.10 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die mutmaßlichen Täter gelangten möglicherweise über die Balkontür in die Wohnung und durchsuchten die Räume. Ob sie dabei Beute gemacht haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Dormagener Stadtteil Nievenheim wurde zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, an der Straße Am Mühlenpfad eingebrochen. Der Einstieg erfolgte vermutlich über eine Kellertür, auch an der Terassentür wurden Beschädigungen festgestellt. Offenbar wurden Wertgegenstände erbeutet.

Wer zu einer der Taten Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern vom Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Terrassentüren, Kellereingänge oder gekippte Fenster: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten in Häuser und Wohnungen. Dabei gehen sie oft in Eile vor - deswegen können häufig schon einfacher Sicherungsmaßnahen vor einem Einbruch schützen. Achten Sie deswegen darauf, sämtliche Zugänge beim Verlassen der Wohnung zu verriegeln, und lassen Sie sich von der Polizei zum Thema Einbruchsschutz beraten. Ein kostenfreier Termin vor Ort kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

