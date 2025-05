Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Altenhellefeld und Grevenstein

Sundern (ots)

Motorrad und Auto kollidierten frontal.

Am 21.05.2025 um 12:10 Uhr befuhr ein 74-Jähriger Motorradfahrer die L 839 in Richtung Altenhellefeld. In der Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Altenhellefeld geriet er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Der Mann aus Castrop-Rauxel stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte er sich schwer. Die entgegenkommende 29-Jährige aus Eslohe wurde leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte beide in umliegende Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell