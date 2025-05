Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen zu Verkehrsunfällen und auffälliger Fahrweise gesucht

Arnsberg (ots)

Ein grauer Kombi ist Dienstagnachmittag durch Neheim gefahren. Der Fahrer, ein 79-jähriger Arnsberger, war dabei aktuellen Erkenntnissen nach an einem Verkehrsunfall an der "Johannesstraße" um 17 Uhr und an einem weiteren Verkehrsunfall an der "Stembergstraße" um 17:30 Uhr beteiligt. Möglicherweise war das Auto darüber hinaus an weiteren Unfällen beteiligt. Zeugen, die Montag vor 17:30 Uhr einen unsicher fahrenden grauen Skoda in Neheim festgestellt haben werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg zu melden. Telefonisch erreichen Sie die Wache unter 02932 - 90200. Die Polizei hat die Fahrt des 79-Jährigen gestoppt. Sein Auto und auch sein Führerschein sind sichergestellt worden. Wieso der Fahrer so unsicher fuhr, dass er mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats.

