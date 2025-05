POL-HSK: Diebstahl von Verkehrszeichen

Eslohe (ots) - Unbekannte steigen während des laufenden Betriebs in Supermarkt ein. Am 21.05.2025 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein verschlossenes Fenster zum Lagerbereich eines Discounters in der Tölckestraße. Sie entwendeten aus dem Lager mehrere Stange Zigaretten und flüchteten unerkannt durch das Fenster. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

