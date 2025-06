PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnungseinbruch+++Alkoholisiert mit Mauer kollidiert+++Unfallflucht in Niedernhausen

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Geisenheim, Pflänzerstraße, Samstag, 14.06.2025, 18:15 Uhr bis 21:40 Uhr

(cw)Zwischen 18:15 Uhr und 21:40 Uhr drangen am Samstagabend unbekannte Täter in eine Wohnung in der Pflänzerstraße in Geisenheim ein.

Nachdem die Einbrecher das Mehrfamilienhaus betreten hatten, begaben diese sich zu der Wohnung wurden, brachen in diese ein und stahlen Bargeld. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, die Polizei unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu informieren.

2. Alkoholisiert mit Mauer kollidiert,

Aarbergen, Hausen über Aar, Aarstraße, Sonntag, 15.06.2025, 22:08 Uhr

(cw)Am späten Sonntagabend hinderten Zeuginnen und Zeugen in Aarbergen einen alkoholisierten Fahrer an der Weiterfahrt, nachdem dieser zuvor einen Unfall verursacht hatte.

Gegen 22:00 Uhr wurden Zeuginnen und Zeugen auf einen 61-Jährigen aus Aarbergen aufmerksam, der mit seinem beschädigten Fahrzeug in der Aarstraße stand. Das Fahrzeug war augenscheinlich beschädigt und der Mann betrunken. Die Zeuginnen und Zeugen verhinderten, dass der Mann weiterfahren konnte, worauf dieser sich zu Fuß entfernte. Eine Streife der Polizei konnte den Mann später antreffen. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor mit einer Leitplanke und einer Mauer kollidiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer Blut abgenommen, auch sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Neben der Trunkenheitsfahrt muss sich der 61-Jährige auch wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 zu kontaktieren.

3. Unfallflucht in Niedernhausen,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Donnerstag, 12.06.2025, 19:30 Uhr bis Freitag, 13.06.2025, 06:40 Uhr

(cw)Zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr und Freitagmorgen, 06:40 Uhr, ereignete sich im Lenzhahner Weg in Niedernhausen eine Verkehrsunfallflucht.

In dem Zeitraum kollidierte eine unbekannte Person mit einem auf Höhe der Hausnummer 32 geparkten Ford Transit und beschädigte diesen. Anschließend floh die Fahrerin oder der Fahrer von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro.

Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 zu informieren.

