PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Reihenhaus +++ blauer VW Golf entwendet +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Fahrzeug mutwillig beschädigt +++ Fahrerflucht nach Kollision mit Verkehrsschild

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus,

Taunusstein, Im Obergrund, Donnerstag, 15.05.2025 bis Dienstag, 17.06.2025

(tw) Als Bewohner eines Reihenhauses in Hahn am Dienstagabend aus dem Urlaub zurückkehrten, mussten sie mit Erschrecken feststellen, dass sich Einbrecher in ihrer Abwesenheit Zutritt zu ihrem Haus verschafft hatten. Im rückwärtigen Bereich des Hauses in der Straße "Im Obergrund" hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so ins Haus ein. Die Einbrecher entwendeten diversen Schmuck und verursachten einen geschätzten Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen sachdienliche Hinweise unter der (06124)7078-0 entgegen.

2. VW Golf entwendet,

Taunusstein, Grillparzerstraße, Donnerstag, 12.06.2025, 00:30 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 21.00 Uhr

(tw) Fahrzeugdiebe hatten es am Donnerstag offenbar um 00:30 Uhr in der Grillparzerstraße in Hahn abgestellten VW Golf abgesehen. Als der Besitzer am Montag um 21:00 Uhr auf den öffentlichen Parkplatz zurückkehrte, suchte er sein Fahrzeug vergebens. Der blaue VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen "SWA-MA 310" war nicht mehr aufzufinden. Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder dessen Abhandenkommen machen können, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)7078-0.

3. Fahrräder aus Garage gestohlen,

Niedernhausen, Seelbacher Grund, Dienstag, 17.06.2025, 08:00 - 11:00 Uhr

(tw) Am Dienstagvormittag waren Fahrraddiebe in Niedernhausen zugange. In der Straße "Seelbacher Grund" verschafften sich die Diebe in bislang ungeklärter Weise Zutritt zu einer Garage. Aus dieser entwendeten sie ein blaues Mountainbike sowie ein schwarzes E-Bike der Marke "Stevens" im Gesamtwert von ca. 2.500 EUR. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126)9394-0 entgegen.

4. Reifen zerstochen und Fahrerseite verkratzt, Bad Schwalbach, Über der Aar, Montag, 16.06.2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 07:20 Uhr

(tw) Eine Sachbeschädigung an seinem Audi Q5 musste ein Anwohner der Straße "Über der Aar" in Bad Schwalbach am Dienstagmorgen um 07:20 Uhr feststellen. Das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug weist Einstiche in beiden linken Reifen sowie Kratzspuren an der Fahrerseite auf. Vom Verursacher fehlt derzeit jede Spur. Der Sachschaden am Pkw wurde mit 2.500 EUR angegeben. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06124)7078-0.

5. Fahrerflucht nach Kollision mit Verkehrsschild, Bad Schwalbach, Bundesstraße 260, Dienstag, 17.06.2025, 08:30 Uhr

(tw) Gegen 08:30 Uhr ereignete sich am Dienstag auf der Bundesstraße 260 bei Heimbach ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die B 260 aus Richtung Schlangenbad kommend in Fahrtrichtung Heidenrod. In Höhe des Amtsgerichts kam dieser aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte hier mit einem Verkehrsschild. Anschließend setzte die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Anhand einer vom Unfallpunkt beginnenden Ölspur ließ sich von den aufnehmenden Polizeibeamten ein blauer Dacia Duster auffinden. Die oder der Verantwortliche stellte dieses im Bereich des Blitzers ab und setzte die Flucht augenscheinlich fußläufig fort. Die Ermittlungen der Polizeistation Bad Schwalbach bezüglich des noch unbekannten Fahrzeugführers dauern an. Für Zeugenhinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach (06124)7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell