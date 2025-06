PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Kupferdiebstahl +++ Dreister Dieb +++ Geldbörse aus PKW entwendet +++ Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Motorradunfälle +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Kupferdiebstahl in Gewerbegebiet,

65510 Idstein, Black und Decker Straße, Freitag, 20.06.2025 bis Samstag, 21.06.2025, 09:00 Uhr

(ck) Am Samstagmorgen stellte der Verantwortliche einer Firma im Idsteiner Gewerbegebiet in der Black und Decker Straße den Diebstahl mehrerer Elektrokabel fest. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich noch unbekannte Täter Zugang zu dem Firmengelände verschafft. Hier haben es die Diebe gezielt auf die Kabel abgesehen, welche entwendet wurden. Den Sachschaden schätzt die geschädigte Firma auf 1.500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler der Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 0 entgegen.

2. Dieb fällt mehrfach auf und landet im Gewahrsam

65385 Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße - Veranstaltungsgelände "Magic Bike", Samstag, 20.06.2025 und Sonntag, 21.06.2025

(cg) Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen fiel mehrfach negativ auf dem Veranstaltungsgelände der Magic-Bike auf. Am Freitag, den 20.06.2025, entwendete der Mann mehrere Motorradhelme von den am Straßenrand stehenden Motorrädern. Daraufhin wurde der Mann von den Einsatzkräften für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation gebracht und im Anschluss daran wieder entlassen. Dem Mann wurde für den restlichen Freitag ein Platzverweis für das Veranstaltungsgelände erteilt. Am Samstag, den 21.06.2025, fiel der Mann erneut negativ auf und bekam gegen Mittag wieder einen Platzverweis. Das hinderte den Mann nicht am Abend ein T-Shirt von einem Verkaufsstand zu entwenden. Aus diesem Grund wurde der Störer zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen. Hinsichtlich der Diebstähle erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren. Geschädigte der Helmdiebstähle, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter (06722) 9112 0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Geldbörse aus PKW,

65307 Bad Schwalbach, Parkplatz Badweg, Samstag, 21.06.2025, 13:00 Uhr - 14:15 Uhr

(ck) Im Tatzeitraum schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines im Badweg abgeparkten PKW VW ein und entwendeten eine darin befindliche Handtasche. Die 72 - jährige Dame aus Aschaffenburg musste bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug feststellen, dass ihre Handtasche samt Geldbörse gestohlen wurde. Neben diversen Ausweisdokumenten wurde auch Bargeld entwendet. Den Sachschaden am PKW schätzen die Ermittler auf 1.000,- Euro. Die Polizei rät daher nochmals eindringlich: Lassen sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück und geben Sie Dieben somit keine Chance, Beute zu machen. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078 0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss 65375 Oestrich-Winkel, Kapellenstraße, Sonntag, 22.06.2025, 00:03 Uhr (cg) Ein 34-jähriger Mann aus Oestrich-Winkel befuhr mit seinem Audi die Kapellenstraße in Fahrtrichtung Peter-Schwan-Straße in Oestrich-Winkel. Auf Höhe der Hausnummer 16 verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Renault und einem Kleinkraftrad. Der Audi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug und flüchtete fußläufig. Nach einiger Zeit kam der 34-jährige Mann zurück zur Unfallstelle, wo die eingesetzten Beamten ihn bereits erwarteten. Dort stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Test ergab einen Promillewert von 0,79. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der 34-jährige Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Der Fahrzeugführer wurde aufgrund einer Blutentnahme auf die Polizeistation verbracht und im Anschluss wieder entlassen. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

5. Kontrollverlust führt zum Zusammenstoß, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße - Veranstaltungsgelände Magic -Bike, Samstag, 21.06.2025, 22:48 Uhr

(cg) Ein 25-jähriger Mann aus Eltville befuhr mit seiner Harley-Davidson die Rheinstraße auf dem Veranstaltungsgelände der Magic Bike. Dort verlor er die Kontrolle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und touchierte einen 50-jährigen Fußgänger am Arm. Der Fußgänger erlitt hierdurch augenscheinlich leichte Verletzungen. Im Anschluss streifte der Motorradfahrer zwei weitere geparkte Harley-Davidson-Motorräder. Durch den Zusammenstoß verlor der 25-Jährige das Gleichgewicht und kollidierte mit einer entgegenkommenden Harley-Davidson, wodurch der 52-jähriger Fahrer aus Nauheim zu Fall kam. Verletzungen zog er sich ersten Ermittlungen nach hierdurch nicht zu. Der entstandene Sachschaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 19500,- Euro geschätzt.

6. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und LKW,

65321 Heidenrod-Geroldstein, Landesstraße 3033, Samstag, 21.06.2025, 10:25 Uhr (cg) Ein 63-jähriger Mann aus Steinhagen befuhr mit seinem Motorrad die Wisperstraße aus Richtung Laukenmühle in Richtung Geroldstein. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit in der Kurve kollidierte der Motorradfahrer mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der Mann aus Steinhagen verletzte sich beim Sturz und musste für weitere medizinische Untersuchungen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke für ca. anderthalb Stunden gesperrt.

