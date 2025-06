POL-RTK: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 12-Jähriger aus Taunusstein

Bad Schwalbach (ots) - 1. Spiegelgläser entwendet, Walluf, Niederwalluf, Schöne Aussicht, Mittwoch, 18.06.2025, 15:00 Uhr (ro)Unbekannte hatten es in den vergangenen Tagen in Niederwalluf auf die Spiegelgläser eines BMW abgesehen. Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr stellte der Besitzer eines in der Straße "Schöne Aussicht" geparkten silbernen BMW 528i fest, dass die ...

mehr