POL-RTK: Zwei Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch gescheitert - Fahrrad entwendet +++ E-Scooter gestohlen +++ Geparktes Auto zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht, Rüdesheim, Am Römerberg, Geisenheim, Bierstraße, 18.06.2025, 17.00 Uhr bis 23.06.2025,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen wurden im Zuständigkeitsgebiet der Rüdesheimer Polizei sogleich Kindertagesstätten von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten schlugen während des verlängerten Wochenendes zum einen in der Straße "Am Römerhang" in Rüdesheim und zum anderen in der Bierstraße in Geisenheim zu. Während die Täter in Rüdesheim Bargeld erbeuteten, hatten sie es in Geisenheim auf elektronische Gerätschaften abgesehen. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Einbruch gescheitert - Fahrrad entwendet, Geisenheim, Beinstraße, 22.06.2025, 20.00 Uhr bis 23.06.2025, 07.40 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag haben gescheiterte Einbrecher in Geisenheim ein Fahrrad mitgehen lassen. Die Täter hatten sich in der Beinstraße erfolglos an der Eingangstür eines Wohnhauses zu schaffen gemacht. Neben den hinterlassenen Hebelspuren musste der Geschädigte dann am nächsten Morgen den Diebstahl eines auf dem Grundstück abgestellten Fahrrades feststellen. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. E-Scooter gestohlen,

Lorch, Rheinuferstraße, 23.06.2025, 07.10 Uhr bis 12.15 Uhr

(pl)In Lorch wurde am Montag zwischen 07.10 Uhr und 12.15 Uhr ein E-Scooter gestohlen. Der Roller von "Ninebot"" war unterhalb des Bahnhofs an einem Fahrradständer abgestellt. An dem entwendeten E-Scooter war zuletzt das Versicherungskennzeichen 678-PPG angebracht. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Geparktes Auto zerkratzt,

Idstein, Grunerstraße, 23.06.2025, 15.15 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Montag in Idstein einen geparkten VW Tiguan beschädigt. Die Täter zerkratzten die Fahrertür sowie die linke hintere Tür des betroffenen Fahrzeugs und verursachten einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

