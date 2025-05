POL-WAF: Beckum. Bei Auffahrunfall nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Warendorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag (18.05.2025) um 1.15 Uhr kam es in Beckum an der Lippborger Straße / Dechant-Schepers-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Oelder befuhr die Lippborger Straße und beabsichtigte nach rechts in die Dechant-Schepers-Straße abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Vorgarten und kam an der Hauswand eine Wohnhauses zum Stehen. Bei ...

