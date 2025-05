Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw landet im Vorgarten. Fahrer alkoholisiert

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag (18.05.2025) um 1.15 Uhr kam es in Beckum an der Lippborger Straße / Dechant-Schepers-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Oelder befuhr die Lippborger Straße und beabsichtigte nach rechts in die Dechant-Schepers-Straße abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Vorgarten und kam an der Hauswand eine Wohnhauses zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Oelder unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Pkw musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell