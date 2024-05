Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Ennest

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter drangen am späten Donnerstagabend (16.05.2024) in ein Einfamilienhaus in der "Hülschotter Straße" ein. Hierfür schlugen die Täter zunächst ein Fenster ein und nutzten anschließend die Abwesenheit der Bewohner, um im Innenraum nach Beute zu suchen. Dabei fiel den Tätern unter anderem Bargeld und Schmuck in die Hände. Die Höhe des Beuteschadens konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden liegt jedoch im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell