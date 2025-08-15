POL-PPRP: Vermisstensuche - Einsatz Polizeihubschrauber
Ludwigshafen / Neuhofen (ots)
Die Polizei und Feuerwehr suchen derzeit nach einer 62-jährigen Frau, die sich aufgrund ihres psychischen Zustandes in einer Gefahrenlage befinden könnte. Im Stadtgebiet Ludwigshafen und insbesondere im Bereich der Badeweiher im Rheinauengebiet Ludwigshafen / Neuhofen wird unter anderem mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach der Frau gesucht.
Zur Beschreibung der Person:
- normale Größe - schlanke Figur - graue Haare - verwahrlostes Erscheinungsbild
Haben Sie die Frau gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-24150 entgegen.
