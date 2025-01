POL-RZ: Brand eines Fahrzeuges - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 31.01.2025| Kreis Stormarn | 30.01.2025 - Oststeinbek Gestern Mittag (30.01.2025), gegen 12.30 Uhr, ist es in der Möllner Landstraße in Oststeinbek zu einem Trickdiebstahl gekommen. Einem 60-jähriger Mann wurde dabei ein niedriger fünfstelliger Betrag entwendet. Gegen 12.30 Uhr traf der Geschädigte vor dem Mehrfamilienhaus in der Möllner Landstraße auf eine ca. 30 Jahre alte Frau. Diese sprach den ...

mehr