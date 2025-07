Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

K 415 zwischen Bishausen und Sudershausen, Freitag, 25.07.2025, 16:22 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Ein 41-jähriger Nörten-Hardenberger befuhr mit seinem Motorrad die K 415 von Bishausen in Richtung Sudershausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Zur weiteren Untersuchung wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Krad aktuell weder zugelassen noch versichert ist. Entsprechende Verfahren wurden daher eingeleitet.

